Medienbericht Sohn von Kreml-Sprecher Peskow war mit Wagner-Truppe in Ukraine

Der Gründer der Wagner-Truppe, Jewgeni Prigoschin, sagte, Dmitri Peskow sei an ihn herangetreten und habe ihn gebeten, seinen Sohn als Artilleristen einzustellen. „Von all meinen Bekannten schickte nur eine Person, Dmitri Sergejewitsch Peskow, der einst als absolut liberal galt, seinen Sohn“, sagte Prigoschin in einem auf dem Nachrichtendienst Telegram veröffentlichten Video. „Er kam zu mir und sagte: 'Nimm ihn als einfachen Artilleristen auf.'“