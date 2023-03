Erhöhte Nachfrage nach Kampfpanzern Deutschland will Schweizer Leopard-Panzer kaufen

Deutschland will in der Schweiz eingemottete Leopard-2-Kampfpanzer kaufen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Wirtschaftsminister Robert Habeck baten die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd in einem Brief vom 23. Februar um Zustimmung dafür. Es bestehe international eine erhöhte Nachfrage nach Kampfpanzern und dazugehörige Ersatzteile, erklärten die beiden Minister in dem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Brief. Die Panzer sollen nicht an die Ukraine weitergeleitet werden, sondern in Deutschland oder anderen Nato- und EU-Staaten bleiben. Damit würden Lücken geschlossen, die durch die Abgabe von Panzern an die Ukraine entstehen. Zudem solle die Ersatzteilversorgung verbessert werden.