“Werden Bataillonsstärke nicht erreichen“ Deutsche Panzerkoalition für Ukraine verfehlt vorerst ihr Ziel

Die Niederländer hatten zuvor mehrfach öffentlich deutlich gemacht, dass sie für eine Abgabe der Panzer offen wären. „Es ist an den Deutschen zu entscheiden, welche Panzer sie in die Ukraine schicken“, sagte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren noch am Dienstag in Brüssel. Die Niederlande würden jede Entscheidung unterstützen, die Deutschland in dieser Frage treffe.