Ukrainischer Präsident in Den Haag Selenskyj drängt auf Tribunal gegen Putin

Selenskyj war am Vorabend überraschend in den Niederlanden eingetroffen. Es ist der erste Besuch des Präsidenten in den Niederlanden. Am Morgen war Selenskyj im Parlament empfangen worden. Er sprach auch mit Abgeordneten. Die Niederlande haben der Ukraine bisher militärische Hilfe in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro für ihren Kampf gegen den Angriffskrieg Russlands geliefert.