Debatte über Krieg und Frieden Frieden sichern und zugleich aufrüsten: Ist das kein Widerspruch?

Im ARD-Deutschlandtrend aus dem Mai gaben 26 Prozent der befragten Wahlberechtigten in Deutschland an, dass Friedenssicherung die größte Rolle für ihre Wahlentscheidung bei der Europawahl spiele, der höchste gemessene Werte seit zehn Jahren. Im April sagten 67 Prozent der Befragten im Deutschlandtrend, dass sie Frieden und Sicherheit in Europa als stark oder sehr stark bedroht sehen, 28 Prozent mehr als fünf Jahre zuvor. Die Trendstudie „Jugend in Deutschland 2024“ befragte 14- bis 29-Jährigen nach ihren größten Sorgen: 60 Prozent der Befragten bereitete der Krieg in Europa und Nahost (beides wurde hier zusammenfasst) Sorgen, der zweithöchste Wert nach dem Thema Inflation. Keine Frage, Umfragen haben auch Unschärfen. Was sich daran aber ablesen lässt, ist, dass Krieg und Frieden in der Wahrnehmung vieler Menschen an Bedeutung gewonnen haben. Bräuchte es da nicht mehr politische Erklärung?