Krieg in der Ukraine Cameron wirbt für Lieferung von „Langstreckenwaffen“ in die Ukraine

Der britische Außenminister David Cameron hat bei seinem Deutschlandbesuch eindringlich für die Lieferung von Waffen mit großer Reichweite in die Ukraine geworben. „Was die Langstreckenwaffen angeht, kann ich aus den Erfahrungen Großbritanniens sagen, wie effektiv diese Waffen der Ukraine bei der Bekämpfung der illegalen Aggression geholfen haben“, sagte er am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Berlin.