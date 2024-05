In Charkiw Vier Tote und 40 Verletzte nach Bombenangriff auf Baumarkt

Der jüngste russische Angriff ist nach Worten Selenskyjs „eine weitere Manifestation des russischen Wahnsinns“. „Nur Wahnsinnige wie (Kremlchef Wladimir) Putin sind in der Lage, Menschen auf so abscheuliche Weise zu töten und zu terrorisieren“, sagte der ukrainische Präsident am frühen Samstagabend in seiner täglichen Videoansprache.