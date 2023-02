Ein Jahr Ukraine-Krieg Bundestag und Bundespräsident hissen Ukraine-Flagge

Aus diesem Anlass dürfte auch vor zahlreichen Regierungsgebäuden in der Bundeshauptstadt die ukrainische Flagge wehen. Nach einem Erlass aus dem Innenministerium ist es den obersten Bundesbehörden - also auch dem Kanzleramt und den Ministerien - ausdrücklich gestattet, am 24. Februar die Nationalflagge der Ukraine zu hissen. Auch der Freistaat Bayern will seine Solidarität zeigen: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gestattet nach Angaben der Münchner Staatskanzlei, „die Nationalflagge der Ukraine an allen staatlichen Dienstgebäuden in Bayern (vollmast) zu hissen“.