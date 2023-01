Mögliche Waffenlieferung an die Ukraine Bundesregierung lässt Verfügbarkeit von Leopard-2-Panzern prüfen

Ramstein/Düsseldorf · Boris Pistorius (SPD) will sich bereit halten, wenn Panzer des Typs Leopard 2 in der Ukraine benötigt werden. Daher lässt er derzeit prüfen, wie viele Panzer die Bundesrepublik Deutschland besitzt. Wann er über eine Lieferung entscheiden will.

20.01.2023, 14:21 Uhr

Ein Panzer des Typs Leopard 2 A4 wird zur Demonstration bei der feierlichen Übergabe der ersten vier Panzer an die ungarische Armee gefahren. Foto: dpa/Csaba Krizsan

Deutschland bereitet sich auf die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern in die Ukraine vor, hat aber immer noch keine Entscheidung darüber getroffen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Freitag am Rande der Ukraine-Konferenz auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein, dass er den Auftrag erteilt habe, Verfügbarkeit und Stückzahl dieser Panzer zu prüfen. „Wir bereiten uns vor für den Fall der Fälle.“ Die Entscheidung über eine Lieferung werde „so bald wie möglich getroffen“. Mehr in Kürze.

(lst/dpa)