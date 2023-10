Treffen mit der Nato Selenskyj wirbt in Brüssel um weitere Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Mittwoch zu Gesprächen mit der Nato in Brüssel eingetroffen. Dort sollte es unter Führung der USA ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe zur weiteren Unterstützung der Regierung in Kiew geben. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte, eine Reihe von Nato-Staaten werde zusätzliche Waffenlieferungen bekanntgeben. Besonders wichtig seien Luftabwehrsysteme und Munition.