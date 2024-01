LIVE Ukraine-Liveblog Ukraine meldet schwere russische Angriffe mit Raketen und Drohnen

Kiew/Moskau · Die Ukraine ist nach eigenen Angaben am Samstagmorgen erneut Ziel schwerer Luftangriffe Russlands geworden. Großbritannien wird der Ukraine in diesem Jahr Militärhilfe in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund leisten. Alle News im Blog.

13.01.2024 , 11:40 Uhr

(RP)