LIVE Ukraine-Liveblog Sicherheitsabkommen zwischen Ukraine und Großbritannien geschlossen

Kiew/Moskau · Großbritannien wird der Ukraine in diesem Jahr Militärhilfe in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund leisten. Mit Selenskyj unterzeichnete Sunak am Freitag ein Sicherheitsabkommen. Und: Der Putin-Vertraute Mewedew droht für den Fall, dass die Ukraine mit westlichen Waffen Raketenbasen in Russland angreift, mit einer nuklearen Antwort. Alle News im Blog.

11.01.2024 , 18:43 Uhr

(RP)