LIVE Ukraine-Liveblog Selenskyj ruft zur Achtung der Rechte seiner Landsleute in Russland auf

Kiew/Moskau · Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einem Dekret zur Achtung der Rechte von Ukrainern in mehreren „historisch“ von seinen Landsleuten bewohnten Regionen in Russland aufgerufen. Und: Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten Stadt Donezk sind nach Behördenangaben mindestens 27 Menschen getötet worden. Alle Infos im Newsblog.

21.01.2024 , 20:20 Uhr

(RP)