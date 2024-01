LIVE Ukraine-Liveblog Massive Raketenangriffe auf Kiew

Kiew/Moskau · Mit massiven Raketenangriffen auf Kiew startet Russland am Dienstag in den Tag. Und: Russland hat am Neujahrstag erneut eine Angriffswelle mit Kampfdrohnen gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Alle News im Blog.

02.01.2024 , 07:38 Uhr

6 Bilder Raketenalarm über Belgorod – 24 Menschen nach ukrainischem Angriff tot 6 Bilder Foto: dpa/Uncredited

(RP)