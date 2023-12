LIVE Ukraine-Liveblog Russische Rakete in Polens Luftraum

Kiew/Moskau/Washington/Odessa/Seoul/Wladiwostok · Kurz nachdem das Geschoss in den Luftraum des Nato-Staates eingedrungen ist, verließ sie ihn wieder in Richtung Ukraine. Und: Die Präsidenten der Ukraine und Russlands haben beide zum Ende des Jahres Pressekonferenzen abgehalten, in denen Sie die militärischen Ziele für 2024 verkündet haben. Alle News im Blog.

29.12.2023 , 08:51 Uhr

Putin hat bei seiner Pressekonferenz im russischen Fernsehen über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Foto: AFP/WOJTEK RADWANSKI

