LIVE Ukraine-Liveblog Medwedew droht Ukraine erneut mit Atomwaffen

Kiew/Moskau · Der Putin-Vertraute droht für den Fall, dass die Ukraine mit westlichen Waffen Raketenbasen in Russland angreift, mit einer nuklearen Antwort. Menschen in Kiew trauern um den an der Front gefallenen Dichter Maxym Krywzow. Alle News im Blog.

11.01.2024 , 18:43 Uhr

10 Bilder Schlimmste Luftangriffe auf Ukraine seit Kriegsbeginn 10 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(RP)