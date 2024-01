LIVE Ukraine-Liveblog Koalition stimmt gegen Taurus-Lieferung an Ukraine

Kiew/Moskau · Der Bundestag hat einen Antrag der Unionsfraktion zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine abgelehnt. Derweil hat Russland mit scharfer Kritik auf die Gespräche über eine Friedenslösung in der Ukraine beim Weltwirtschaftsforum in Davos reagiert. Alle Infos im Newsblog.

17.01.2024 , 20:23 Uhr

10 Bilder Schlimmste Luftangriffe auf Ukraine seit Kriegsbeginn 10 Bilder Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

(RP)