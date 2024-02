LIVE Ukraine-Liveblog Saluschnyj macht Versorgungsprobleme öffentlich

Kiew/Moskau · Mitten in Spekulationen über seine bevorstehende Entlassung veröffentlicht der ukrainischer Oberbefehlshaber einen Meinungsartikel, in dem er Engpässe anspricht. Und: Ungarn hat seine Blockade der EU-Gelder für die Ukraine beendet. Es sollen Hilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro fließen. Alle News im Blog

02.02.2024 , 04:52 Uhr

