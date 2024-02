LIVE Ukraine-Liveblog Rheinmetall will Artilleriemunition in der Ukraine produzieren

Kiew/Moskau · Zusammen mit einem Partner vor Ort will Rheinmetall in der Ukraine Artilleriemunition produzieren. Derweil muss die Führung in Kiew einen Rückschlag hinnehmen: Monatelang war die Stadt Awdijiwka umkämpft. Jetzt hat man sich zurückgezogen. Alle News im Blog.

17.02.2024 , 20:58 Uhr

(RP)