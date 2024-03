LIVE Ukraine-Liveblog Putin verzichtet auf klassischen Wahlkampf

Kiew/Moskau · Im russischen Staatsfernsehen ist Putin allgegenwärtig, zeigt sich aber nicht als Kandidat. Krieg eignet sich in Russland nicht für den Wahlkampf. Und: Nach der am Mittwoch in Brüssel erzielten Einigung soll der Schritt die Lieferung von Waffen, Munition und anderen Gütern im Wert von mindestens fünf Milliarden Euro garantieren. Alle News im Blog.

14.03.2024 , 05:50 Uhr

(RP)