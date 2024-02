LIVE Ukraine-Liveblog Putin droht in Rede zur Lage der Nation mit Atomkrieg

Kiew/Moskau · Putin warnte den Westen in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine und droht für diesen Fall mit einem Atomkrieg. Und: Die prorussischen Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau haben Russland um „Schutz“ gebeten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

29.02.2024 , 11:21 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

(RP)