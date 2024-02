LIVE Ukraine-Liveblog Medwedew droht mit Atomwaffen-Angriff auf Berlin

Kiew/Moskau · Russlands früherer Präsident Medwedew hat dem Westen erneut mit einem umfassenden Atomkrieg gedroht, sollte Russland in seine Grenzen von 1991 zurückgedrängt werden. Und: Zusammen mit einem Partner vor Ort will Rheinmetall in der Ukraine Artilleriemunition produzieren. Alle News im Blog.

18.02.2024 , 16:26 Uhr

73 Bilder Zwei Jahre Krieg in der Ukraine 73 Bilder Foto: dpa/Emilio Morenatti

