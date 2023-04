Gewaltige Explosion in russischer Grenzstadt Russischer Jet verliert Bombe über Belgorod

Über der nahe der ukrainischen Grenze gelegenen russischen Großstadt Belgorod hat ein russischer Kampfjet in der Nacht zum Freitag Munition verloren. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, es sei zu einem „abnormalen Abgang von Luftwaffenmunition“ seitens des Flugzeugs vom Typ Suchoi 34 gekommen. Örtliche Behörden berichteten von einer gewaltigen Explosion in Belgorod, bei der zwei Menschen verletzt worden seien und die im Stadtzentrum einen Krater von etwa 20 Meter Durchmesser gerissen habe.