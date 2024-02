Nach Eroberung von Awdijiwka Russen sollen ukrainische Kriegsgefangene erschossen haben

Tags zuvor hatte die ukrainische Staatsanwaltschaft bereits mitgeteilt, dass sie wegen der Erschießung von sechs ukrainischen Schwerverwundeten durch die russische Armee Ermittlungen wegen Kriegsverbrechen und Mordes aufgenommen habe. In einem weiteren Fall bei der Ortschaft Wessele ebenfalls im Donezker Gebiet gebe es zudem ein Drohnenvideo, in dem die Erschießung zweier weiterer ukrainischer Soldaten nach ihrer Gefangennahme zu sehen sei. Das russische Militär hatte Awdijiwka am Samstag nach monatelangen Versuchen schließlich erobert.