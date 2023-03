Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland Flugabwehrtraining im Wald für den Krieg in der Ukraine

An einem Tisch sitzen drei ukrainische Luftwaffenoffiziere: Mychailo, Anatolii und Dmytro. Ein System Iris-T haben sie bisher in ihrem Land, das zweieinhalb Mal größer als Deutschland ist, woraus folgt: Auch der Luftraum ist zweieinhalb Mal größer. Sie bräuchten mindestens zwölf Systeme Iris-T, um diesen Krieg zu wenden, sagt Mychailo. Er spricht über die „hohe Motivation“ der ukrainischen Armee. „Wir haben nicht innere Führung, wir haben innere Kräfte“, spielt er damit auf ein Prinzip der Bundeswehr an: Innere Führung. Russland, der Angreifer, habe ein „schlecht motivierte Armee“, die Waffensysteme seien veraltet, die Taktik stamme aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Iris-T sei viermal schneller als ein vergleichbares russisches System. „Wir sind stark. Hundert Mal stärker als Putin gedacht hat“, der geglaubt habe, er könne die Ukraine in drei Tagen überrennen. Was ist gut in Deutschland? „Es ist sehr angenehm, acht Stunden lang zu schlafen“, sagt Mychailo. Aber sie seien „hier nicht als Touristen“, sondern „wir haben hier einen Auftrag: lernen und so schnell wie möglich zurück.“ Angenommen, die Ukraine und Russland wären zwei Fußball-Mannschaften, wie würde es stehen in einem solchen Endspiel um die Existenz des Landes aktuell stehen? „Der Ball ist in unserer Hälfte, aber wir gehen jetzt nach vorne, in die Offensive. Wir gewinnen“, sagt Anatolii. Unlängst haben sie während ihrer Wochen in Deutschland einen Feuerwehralarm gehört, eine Sirene, wie bei einem Luftalarm in der Ukraine. Aber es war nur die Feuerwehr, keine anfliegende Rakete. „Reden ist viel leichter als kämpfen“, sagt Mychailo zum Ende des Gesprächs noch. Er will schnell heraus aus dem Wald in Deutschland, zurück in die Ukraine. Kämpfen. Und gewinnen.