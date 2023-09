Krieg in der Ukraine Russlands Verbündeter Armenien will Militärmanöver mit USA abhalten

Die Beziehungen zwischen Moskau und Washington wiederum sind gespannt, insbesondere seit dem von Russland begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die von den USA unterstützt wird. In Moskau wurde daher Ärger ausgedrückt. „Solche Neuigkeiten rufen Beunruhigung hervor, speziell in der jetzigen Lage“, kommentierte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax zufolge die bevorstehende Militärübung. Russland werde die weitere Entwicklung sehr genau verfolgen.