ARD-Korrespondent Vassili Golod „Es gibt keinen sicheren Ort in der Ukraine“

Golod Ich bin in Deutschland aufgewachsen und habe gelernt, dass die Nachfahren der Täter nicht kollektiv an den Verbrechen der Nazis Schuld haben. Aber es gibt aus diesen Taten heraus eine besondere Verantwortung für jeden einzelnen Staatsbürger. Die NS-Verbrechen wurden in vielen Bereichen aufgearbeitet und öffentlich diskutiert. In Russland gilt das mit Blick auf die Verbrechen der Sowjetzeit nicht. Hier wird in den Schulen entgegen der Faktenlage behauptet, dass alle Kriege der Russen der Verteidigung dienten. Es gibt Menschen in Russland, die eine klare Haltung haben und in Opposition zum System stehen. Aber die meisten halten zu Putin oder sind gleichgültig. Es ist also nicht allein Putins Krieg gegen die Ukraine, sondern der Krieg Russlands. Leider gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich das auf absehbare Zeit ändert.