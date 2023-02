„Aggressor sagen, dass er aufhören muss“ Baerbock fordert von Weltgemeinschaft klares Signal gegen Putin

„Heute muss sich jeder von uns entscheiden: Mit dem Unterdrücker isoliert dastehen - oder für den Frieden zusammenstehen“, sagte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag bei ihrer Rede in der UN-Vollversammlung in New York vor einer geplanten Abstimmung des größten Gremiums der Vereinten Nationen.