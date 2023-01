Baerbocks Appell für Zusammenhalt des Westens Der Feind heißt Russland

Wer liefert was? Wer liefert wann? Wer liefert zu welchen Bedingungen. Und vor allem: Wie reagiert Russland? Der Krieg in der Ukraine, der bald in sein zweites Jahr geht, hat die Koordinaten der europäischen Friedensordnung massiv verschoben. Die Ukraine wehrt sich mit all ihren Kräften und all ihren Möglichkeiten gegen einen übermächtigen, aber dennoch grottenschlecht aufgestellten Gegner. Gegen ein Russland, dessen Grenzen Kreml-Machthaber Wladimir Putin in Richtung einer post-sowjetischen Großmacht verschieben und erweitern möchte. Was käme nach der Ukraine, würde er dort die Oberhand behalten? Die kleine Nachbar-Republik Moldau wäre schnell geschluckt.