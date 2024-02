„Murs“ veröffentlichte Opferzahlen Russischer Militärblogger Andrej Morosow begeht Selbstmord

New York · Ein nach der Veröffentlichung von Zahlen zu Verlusten Russlands in der Ukraine in heftige Kritik geratener russischer Militärblogger hat sich nach Angaben eines Anwalts selbst getötet.

22.02.2024 , 14:17 Uhr

Russische Polizisten im Einsatz (Archiv-/Symbolbild). Foto: dpa/Uncredited

Der 44-jährige Andrej Morosow habe sich erschossen, sagte der mit dem Blogger bekannte Anwalt Maxim Paschkow. In seinem letzten Post am Mittwoch hatte Morosow angekündigt, er werde sich selbst hinrichten, um Mitstreitern zu helfen, den Folgen seiner kritischen Veröffentlichungen zu entgehen. „Sieg ist nicht, wenn der letzte Russe die Ukraine verlassen hat“ Florence Gaub bei Markus Lanz „Sieg ist nicht, wenn der letzte Russe die Ukraine verlassen hat“ Morosow war auch unter seinem Spitznamen Murs bekannt und hatte geschrieben, russische Truppen hätten seit Beginn ihrer Angriffe auf die ukrainisches Stadt Awdijiwka im Oktober etwa 16.000 Tote verzeichnet und rund 300 gepanzerte Fahrzeuge verloren. Am vergangenen Wochenende gaben ukrainische Truppen die Stadt auf. 36 Bilder Alltag in der Ukraine – Trügerische Normalität im Kriegsgebiet 36 Bilder Foto: AP/Emilio Morenatti Propagandisten reagierten erzürnt auf die Angaben. Der Gastgeber einer Show des Staatsfernsehens verlangte, Morosow wegen Verunglimpfung des Militärs vor Gericht zu stellen. Morosow schrieb in seinem letzten Post auf Telegram, Militärvertreter hätten ihn gezwungen, seine Beitrag über die russischen Verluste zu löschen. Die Militärführung verschließe die Augen vor den Verlusten und ignoriere die Bedürfnisse der Truppen. Warum die Sanktionen Putin kaltlassen Zwei Jahre Krieg in der Ukraine Warum die Sanktionen Putin kaltlassen Vor der Präsidentschaftswahl Mitte März reagieren die russischen Behörden zunehmend intolerant auf Kritik an Amtsinhaber Wladimir Putin. Blogger wie Morosow unterstützen den Feldzug gegen die Ukraine zwar vehement, zeigen jedoch Fehlschläge und Probleme auf und kritisieren taktische Entscheidungen von Spitzenmilitärs. Mit ihren detaillierten Berichten liefern sie eine Alternative zu den wortkargen Mitteilungen der Militärführung und der Propagandaflut des Staatsfernsehens.

(dpa)