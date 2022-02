Angriff auf die Ukraine : „Das ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechtes“

Berlin Nach Russlands Attacke auf die Ukraine finden die deutsche UN-Botschafterin und Olaf Scholz deutliche Worte. Der Kanzler spricht von einem „Bruch der Völkerrechtes“, die UN-Botschafterin droht mit beispiellosen Konsequenzen.

Deutschland hat schwere Konsequenzen gegen Russland wegen des angekündigten Einmarsches in die Ukraine angekündigt. „Die russische Aggression wird politisch, wirtschaftlich und moralisch einen beispiellosen Preis haben“, sagte die deutsche UN-Botschafterin Antje Leendertse bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Mittwochabend (Ortszeit).