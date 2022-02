Krieg in der Ukraine : Vorstoß des russischen Militärs offenbar verlangsamt

Foto: dpa/Emilio Morenatti 29 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Hochrangige US-Militärs berichten davon, dass der Vorstoß der russischen Streitkräfte in der Ukraine an Dynamik verliere. Der Widerstand der Ukraine sei wohl stärker als von Moskau angenommen. Indes hat der russische Präsident die ukrainische Armee aufgefordert, die Macht in Kiew zu übernehmen und Präsident Wolodymyr Selenskyj zu stürzen.

