Krieg in der Ukraine : Ukrainisches Verteidigungsministerium meldet erste russische Einheiten in Kiew

Foto: dpa/Emilio Morenatti 32 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Das Verteidigungsministerium in der Ukraine meldet erste russische Einheiten in der Hauptstadt Kiew. Nahe der Regierungszentrale seien Schüsse zu hören gewesen. Bereits am frühen Morgen gab es offenbar Explosionen. Die Ukraine ordnet eine Generalmobilmachung an. Alle Entwicklungen im Blog.

