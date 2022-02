Krieg in der Ukraine : Ukrainische Regierung rechnet mit Panzerangriffen auf Kiew noch am Freitag

Foto: dpa/Emilio Morenatti 32 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Die Ukraine rechnet im Laufe des Freitags mit Panzerangriffen auf die Hauptstadt. Bereits am frühen Morgen sind Explosionen in Kiew zu hören. Die Ukraine ordnet eine Generalmobilmachung an. Alle Entwicklungen im Blog.

