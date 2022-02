Krieg in der Ukraine : Ukraine stimmt Verhandlungen mit Russland zu

Liveblog Kiew Eine russische und eine ukrainische Delegation werden sich offenbar an der ukrainisch-belarussischen Grenze treffen. Das teilte das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit. Ein Treffen in Belarus war zuvor abgelehnt worden. Bundeskanzler Scholz äußerte sich in einer Sondersitzung des Bundestages zur Politik der Bundesregierung im Ukraine-Krieg.

Die wichtigsten Schlagzeilen