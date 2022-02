Krieg in der Ukraine : Ukraine lehnt russisches Angebot für Verhandlungen in Belarus ab

Liveblog Kiew Russland hat einem Medienbericht zufolge eine Delegation für Verhandlungen mit der Ukraine nach Belarus entsandt. Die Ablehnung aus Kiew kommt promt: Belarus sei selbst an der russischen Invasion beteiligt, so Präsident Selenskyjs Antwort. Die Ukraine sei aber weiter offen für Verhandlungen an anderen Orten. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Schlagzeilen