Krieg in der Ukraine : Schweiz schließt sich EU-Sanktionen gegen Russland an

Liveblog Kiew Die Schweiz schließt sich den EU-Sanktionen gegen Russland in vollem Umfang an. Das beschloss der Bundesrat in Bern. Und: Zwei Delegationen aus Russland und der Ukraine haben an der ukrainisch-belarussischen Grenze Friedensverhandlungen aufgenommen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen