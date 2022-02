Krieg in der Ukraine : Russland kommt laut Pentagon schlechter voran als erwartet

Liveblog Kiew In der Nacht zu Sonntag werden besonders aus den Regionen Kiew und Charkiw heftige Kämpfe gemeldet. Nahe der Hauptstadt steht ein Öl-Depot im Flammen. Einem Bericht des Pentagons zufolge leistet die Ukraine im gesamten Land erbitterten Widerstand. In der russischen Armee sei man darüber „frustriert“. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Schlagzeilen