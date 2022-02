Krieg in der Ukraine : Russland ist offenbar zu Gesprächen mit der Ukraine bereit

Foto: dpa/Emilio Morenatti 29 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Nach Angaben des Kremls ist Russland zu Verhandlungen mit der Ukraine bereit. Moskau sei bereit, eine russische Delegation zu den Gesprächen in die belarussische Hauptstadt Minsk zu schicken. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte den Gesprächsvorschlag unterbreitet. Am Morgen wurden Schüsse und Explosionen in Kiew gemeldet. Alle Entwicklungen im Blog.

