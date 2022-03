Krieg in der Ukraine : Russische Armee kündigt Waffenruhe für Einrichtung humanitärer Korridore an

Liveblog Kiew Die russische Armee will nach eigenen Angaben an verschiedenen Orten ab 8 Uhr das Feuer einstellen, um die Einrichtung humanitärer Korridore zu ermöglichen. In den Vortagen waren mehrere solcher Versuche fehlgeschlagen. Die Ukraine hatte immer wieder von Artilleriefeuer in den Feuerpausen berichtet. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

