Krieg in der Ukraine : Nato verlegt schnelle Eingreiftruppe zur Abschreckung Russlands

Foto: dpa/Emilio Morenatti 29 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Die Nato hat angekündigt, Einheiten ihrer schnellen Eingreiftruppe zu verlegen, um für Abschreckung an ihrer Ostflanke zu sorgen. Derweil berichten hochrangige US-Militärs davon, dass der Vorstoß der russischen Streitkräfte in der Ukraine an Dynamik verliere. Der Widerstand der Ukraine sei wohl stärker als von Moskau angenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken