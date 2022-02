Krieg in der Ukraine : Deutschland schickt 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen

Liveblog Kiew Nun kommen also doch tödliche Waffen aus deutscher Produktion auf ukrainischer Seite zum Einsatz: Deutschland schickt 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen. Und Kiews Behörden haben Waffen und Munition an die Bürger ausgegeben. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

