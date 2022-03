Krieg in Osteuropa : Bundesregierung prüft weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Liveblog Kiew Die Bundesregierung prüft derzeit weitere Schritte, um der Ukraine im Krieg gegen Russland zu helfen. Und: Die russische Armee kündigte lokale Feuerpausen an, um die Einrichtung humanitärer Korridore in Richtung Russland und Belarus zu ermöglichen. Für Kiew ist die Evakuierung in Feindesland aber „keine Option“. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wichtigsten Schlagzeilen