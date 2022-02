Krieg in der Ukraine : Behörden in Kiew warnen vor Straßenkämpfen

Foto: dpa/Emilio Morenatti 29 Bilder Russland greift die Ukraine an

Liveblog Kiew Russland hat Kiew in der Nacht nicht eingenommen. Die ukrainischen Behörden warnen allerdings vor Straßenkämpfen in der Stadt. Der ukrainische Präsident meldete sich am Morgen mit einer Videobotschaft auf Twitter. Unterdessen verlegt die Nato ihre schnelle Eingreiftruppe zur Abschreckung Russlands.

Die wichtigsten Schlagzeilen