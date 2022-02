Krieg in der Ukraine : Baerbock rät Deutschen in Russland zur Ausreise

Liveblog Kiew Man wisse nicht, wie sich die Situation entwickele. Außenministerin Annalena Baerbock rät Deutschen in Russland daher, eine Ausreise in Erwägung zu ziehen. Und: Macron und Putin haben sich darauf geeinigt, in den kommenden Tagen in Kontakt bleiben zu wollen. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen