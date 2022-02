Krieg in der Ukraine : Kiew verteilt 25.000 Waffen - Bürger sollen bei Stadtverteidigung helfen

Liveblog Kiew Russland hat Kiew in der Nacht nicht eingenommen. Die ukrainischen Behörden warnen allerdings vor Straßenkämpfen in der Stadt. Kiews Behörden haben am Samstagmittag Waffen und Munition, darunter auch Panzerabwehrwaffen, an die Bürger ausgegeben. In unserem Live-Blog halten wir Sie auf dem Laufenden.

Die wichtigsten Schlagzeilen