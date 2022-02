Krieg in der Ukraine : 100.000 ukrainische Flüchtlinge an polnischer Grenze gezählt

Liveblog Kiew Russland hat Kiew in der Nacht nicht eingenommen. Die ukrainischen Behörden warnen allerdings vor Straßenkämpfen in der Stadt. Die polnische Regierung hat am Samstag 100.000 Grenzübertritte ukrainischer Flüchtlinge gemeldet.

Die wichtigsten Schlagzeilen