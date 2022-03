Die Solidarität in Deutschland ist groß. Während in der Ukraine der Krieg wütet, sammeln Privatleute, Vereine und Unternehmen in zahlreichen Städten Deutschland Hilfsgüter und Spenden. Und die Hilfsbereitschaft ist weiter ungebrochen.

Auf dem Münsterplatz in Ulm stapeln sich am 1. März haufenweise Sachspenden, welche mit Bussen ins slowakisch-ukrainische Grenzgebiet gefahren werden. Geplant war, nur ein Bus mit Hilfsgütern zu beladen - am Ende wurden es sieben.