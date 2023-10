In Israel Leichen von „rund 1500“ Hamas-Kämpfern entdeckt

Kämpfer der Hamas hatten am Samstag in einer beispiellosen Aktion die Grenze durchbrochen, waren kilometerweit nach Israel eingedrungen und hatten Hunderte Israelis getötet. Die Hamas nahm zudem Geiseln und verschleppte sie in den Gazastreifen. Nach israelischen Angaben haben die Hamas und andere militant-islamistische Gruppen mehr als 150 Menschen in ihrer Gewalt, darunter Soldaten. Israel reagierte mit Beschuss des Gazastreifens.