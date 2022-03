Krieg in der Ukraine : 677.000 Menschen laut UNHCR aus Ukraine geflüchtet

Liveblog Kiew Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind nach UN-Angaben bereits 677.000 Menschen in Nachbarländer geflüchtet. Rund die Hälfte sei in Polen angekommen, rund 90.000 seien in Ungarn und Zehntausende in Moldau, Slowakei oder Rumänien gestrandet. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Die wichtigsten Schlagzeilen